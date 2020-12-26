Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi - Son Dakika

Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi

26.12.2020 13:24
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi, System.String[]

TRABZON'da köpeğine evinin balkonunda şiddet uyguladığı iddia edilen K.Ş.'nin cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerini sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan...

TRABZON'da köpeğine evinin balkonunda şiddet uyguladığı iddia edilen K.Ş.'nin cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerini sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açıldı. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen Kurban, "Benim onu şikayet etmem gerekirken o beni şikayet etti. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' hesabı oldu" dedi.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, geçen 23 Haziran günü, Ortahisar ilçesindeki evinin balkonunda köpeğine şiddet uyguladığı öne sürülen K.Ş.'nin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaşıp, tepki gösterdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda hayvan severin tepkisine neden olunca, 'Rottweiler' cinsi köpek sahibinden alınarak, hayvan barınağına yerleştirildi.

KÖPEĞİN SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU'Zeus' adlı köpeğin sahibi K.Ş. ise TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan ve tarafların ifadelerini alan savcılık, 36 saniyelik görüntünün, sosyal medyadan paylaşıldığını saptadı. Soruşturma sonunda Kurban hakkında 'özel hayatin gizliliği ihlal etmek' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.'DAHA KÖTÜ GÖRÜNTÜLERE ŞAHİT OLANLAR VAR'TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, kişinin isim, adres ve kimliğini ifşa etmeden görüntüyü derneğin sosyal medya sayfasında paylaşıldığını söyleyerek  "Biz videoyu paylaştıktan sonra bu kişinin o hayvana şiddet uyguladığı, daha kötü görüntülerin olduğu şahit olduğunu söyleyen pek çok mesaj geldi. Köpek dayak yemekten o kadar kötü durumdaydı ki, Haziran ayından bu yana ancak son 1 ayda yeni kendine gelebildi. Zaten balkonda köpeğe bakmak şiddet uygulamak demektir. Rottweiler cinsi bir köpeğe balkonda bakılamaz, bu başlı başına şiddettir. Bunun üzerine bir de fiziksel şiddet uygulayıp, köpek elinizden alınınca da şikayet ediyor. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' hesabı oldu" dedi.'ŞİKAYETİ BEN ETMEK GERİKİRKEN O ETTİ'Köpeğe şiddet uygulayan kişiyi şikayetçi etmediği için pişman olduğunu belirten Kurban, "İl dışında olduğum için o dönem şikayet etmemiştim, hata ettim. Benim onu şikayet etmem gerekirken o beni şikayet etti. Avukat uzlaşma önermişti ama kabul etmedim. Sebebi de bu köpeğin kendisini değil yavrusunu istiyor. Çünkü onu yavruyken dövecek, şiddet uygulayacak. Bu olmazsa köpeğin bakım masraflarına karşılık olarak 5 bin lira ve tüm bakım masraflarını istiyor. Ben de kabul etmedim çünkü sokak köpeğinin kılına bile layık değil. Aslında yasalara göre bu kişi o videoya göre asla köpek sahiplenememeli ama tam tersine hem köpek istiyor hem şikayetçi oluyor. Bunu bireysel hesabımdan değil, dernek hesabından paylaştım. Dernek başkanıysam bu hayvanlardan kendimi sorumlu tutuyorsam bunu yapmak durumundaydım. Aynı şekilde olsa ayın olayı duysam görsem yine yaparım, yine müdahale ederim. Mahkemede hakim ne karar verecekse verecek" diye konuştu.'KAMU DAVASI AÇILMALIYDI'

Hayvanlara yönelik şiddet olayları tespit edildikten sonra kamu davası açılması gerektiğini de kaydeden Lütfiye Tüzün Kurban, "Video yayınlanınca hemen köpeğe el koyuldu. Nasıl el koyulduysa kamu davası da açılmalı. Hayvana balkonda bakmak, güneşte bırakmak, aç susuz bırakmak, gezdirmemek şiddettir. Şiddet deyince akla sadece fiziksel şiddet gelmemeli. Bunlar da fiziksel şiddetin diğer türüdür. Diğerlerine göz yumulduğu halde bunda bile şiddeti uygulayan kişi haklı olabiliyorsa demek ki biz çok gerilerdeyiz" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi

Trabzon, Şiddet, Medya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğe şiddeti sosyal medyadan 'ifşa' etti, hapsi istendi - Son Dakika


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