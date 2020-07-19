Köpeğe sopayla şiddet uyguladı, gözaltına alındı - Son Dakika

Köpeğe sopayla şiddet uyguladı, gözaltına alındı
ORDU'nun Ünye ilçesinde bir köpeğe elindeki sopa ile şiddet uygulayan Erol Bayraktar (59), jandarma tarafından gözaltına alındı.
ORDU'nun Ünye ilçesinde bir köpeğe elindeki sopa ile şiddet uygulayan Erol Bayraktar (59), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Ünye'nin Eski Kizilcakese Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Bayraktar elindeki sopa ile köpeğe şiddet uygularken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe şiddete tepki gösterdi. Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler Erol Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:24 Kaynak: DHA
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