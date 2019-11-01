"Köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdüm"
7 saat önce
Hamdi Alkan, dünyanın en küçük köpeklerinden biri olan Pomeranian Boo cinsi köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını programda anlattı.
Hamdi Alkan, dünyanın en küçük köpeklerinden biri olan Pomeranian Boo cinsi köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını programda anlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30
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