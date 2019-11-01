Son Dakika Haberleri: "Köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdüm"
Son Dakika Magazin 'Köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdüm'

"Köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdüm"

7 saat önce

Hamdi Alkan, dünyanın en küçük köpeklerinden biri olan Pomeranian Boo cinsi köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını programda anlattı.

Hamdi Alkan, dünyanın en küçük köpeklerinden biri olan Pomeranian Boo cinsi köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını programda anlattı.


"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de!

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 
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