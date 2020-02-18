Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.


Olay, 2 gün önce pazar akşamı Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeğe taş atarak yaraladı. Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.'den şikayetçi oldu.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 1 aydır görüşemeyen anne ile oğlunun uzaktan hasret giderdiği anlar yürek dağladı
Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak Çanakkale saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]