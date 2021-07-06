Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay - Son Dakika

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan mide bulandıran olay gündeme bomba gibi düştü. A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KÖPEĞE TECAVÜZE 1033 LİRA CEZA

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakılırken, zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

A.D. isimli sapığın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki çekerken, yaşanan olay hayvan hakları derneklerini de ayağa kaldırdı.