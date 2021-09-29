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Köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli 'can güvenliği' korkusuyla duruşmaya katılmadı - Son Dakika

Köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli 'can güvenliği' korkusuyla duruşmaya katılmadı

29.09.2021 23:03
Köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli 'can güvenliği' korkusuyla duruşmaya katılmadı, System.String[]

Ankara'da komşusunun köpeğini tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen sanık, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Ankara'da komşusunun köpeğini tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen sanık, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda komşusunun köpeğine tecavüz ederek öldürdüğü öne sürülen V.U.'nun duruşmasına Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Küçükesat semtindeki bir apartman dairesinde köpeğe eziyet edildiğine yönelik sesler duyan vatandaşların polise ve köpeğin sahibine bildirmesi üzerine eve gelen U.S., 'cocker' cinsi köpeğini ölü olarak ve anüsünde kan olduğunu görmüş, sonrasında şahsın köpeğe tecavüz edip öldürdüğünü düşünerek şikayetçi olmuştu. Suçlamaları kabul etmeyen V.U. ise köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düştüğünü öne sürmüştü.

"Tutuklu yargılanmalı"

Şahıs hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasına sanık katılmazken, avukatı ise müvekkilinin can güvenliği olmadığı için katılmadığını söyledi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi bünyesindeki avukatlar ise duruma itiraz ederek sanığın duruşmaya zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukatların talebini dinleyen mahkeme, sanık hakkında yakalama kararının çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi. - ANKARA

Asliye Ceza Mahkemesi, Münir Karaloğlu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli 'can güvenliği' korkusuyla duruşmaya katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli 'can güvenliği' korkusuyla duruşmaya katılmadı - Son Dakika
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