Son Dakika Haberleri: Köpeğe Tecavüz İddiasına Gözaltı

Köpeğe Tecavüz İddiasına Gözaltı

18 dakika önce

ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.

Köpeğe Tecavüz İddiasına Gözaltı, System.String[]
ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı.  Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

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