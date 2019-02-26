Köpeğe Tecavüz İddiasına Gözaltı
18 dakika önce
ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.
ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.
İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı
ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:13 Kaynak: DHA
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