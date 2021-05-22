Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma - Son Dakika

Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma

22.05.2021 21:54

Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturmaANKARA'da kimliği belirsiz bir kişinin barınaktan boynuna ip bağlayarak götürdüğü 'Şans' isimli köpek, yaklaşık 1 saat sonra bitkin halde geri döndü.

Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma

ANKARA'da kimliği belirsiz bir kişinin barınaktan boynuna ip bağlayarak götürdüğü 'Şans' isimli köpek, yaklaşık 1 saat sonra bitkin halde geri döndü. Köpeği götürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü sosyal medyada paylaşılan şüpheli, büyük tepki çekti. Tecavüz edildiği ileri sürülen köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde hayvanseverlerin sokak köpekleri için kurduğu barınakta 20 gün önce doğum yapan 'Şans' isimli köpek, geçen 16 Mayıs'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından boynuna ip bağlanarak götürüldü. Barınaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin, aracından inip içeriye girerek bir süre dolaştıktan sonra köpekle tekrar çıktığı görüldü. Şüphelinin köpeği bir süre aracına bindirmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da köpeği yakındaki köprünün altına doğru götürdüğü görüldü. Şüphelinin yakaşık 50 dakika sonra tekrar gelerek aracına binip, uzaklaşması görüntüde yer aldı.

TECAVÜZ İDDİASI

Akşam saatlerinde köpekleri kontrol etmek için gelen hayvanseverlerden Faruk Açık, 8 yavrusu bulunan köpeğin bitkin halinden şüphelinip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüyü izleyince durumu fark eden ve köpeğe tecavüz edildiğinden şüphelenen Faruk Açık ve diğer hayvanseverler, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler köpekten sıvı örnekleri aldı ve tutanak tuttu. Daha sonra köpek, yavruları ile birlikte tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpek, tedavisinin ardından yavruları ile birlikte tekrar barınağa teslim edildi. Bu arada köpeği götürürken kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyada paylaşılan şüpheli büyük tepki çekti. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

'SIVI VE DOKU ÖRNEKLERİ ALDILAR'

Faruk Açık, Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde ilk etapta şahsın araca bindirmek için hamlesini gördüm. Kamera kayıtlarını incelediğimde barınağın karşısındaki tünele götürdüğünü gördüm. Kayıtların tamamını izlediğimde bu olayın 1,5 saatlik bir süre içinde olduğunu gördüm. 50 dakika kadar tünel içesinde kalıyorlar. Şahıs daha sonra geldiğinde üzerini çırparak aracına biniyor ve bölgeyi terk ediyor. Aradan 1 dakika sonra da anne köpeğimiz ortaya çıkıyor. Zaten gelir gelmez yavrularının başına giderek onları emzirmiş. Tıbbi açıdan sakıncası olabileceği için müdahale etmeyerek durumu bildirdik. Gelen arkadaşlar gerekli sıvı ve doku örneklerini aldılar. Sonrasında laboratuvarda incelenmek ve insan DNA'sı olup olmadığı kontrol etmek üzere götürdüler dedi.

Olayla ilgili polisin gerekli tutanakları tuttuğunu anlatan Açık, Bir suçlamada bulunmak istemiyoruz. Ama burada bir tünelin içerisinde, 50 dakika boyunca bir köpek ile bir insan ne yapabilir Biz bunun araştırılmasını istiyoruz. Burada ne oldu Bu köpek tünelin içerisine neden götürüldü Biz bunun peşindeyiz diye konuştu.

YAVAŞ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş, Kentimizde meydana gelen can dostumuza yönelik saldırıyı öğrendiğimiz ilk andan itibaren olayın takipçisiyiz. Anne ve yavrularını, tedavilerini ve kontrollerini yapıp müşahede altına aldık. Sesini çıkaramayan can dostlarımızın sesi olacak, süreci yakından takip edeceğiz dedi.

Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma - Son Dakika


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