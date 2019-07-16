Son Dakika Haberleri: Köpeğe tekme atan kişiye para cezası
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Köpeğe tekme atan kişiye para cezası

9 saat önce

Kadıköy'de bir köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarında tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten bin 763 lira para cezası kesildi.

Kadıköy'de bir köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarında tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten bin 763 lira para cezası kesildi.
Caferağa Mahallesi'nde bir hayvana eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde, olayın meydana geldiği bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek, köpeğe tekme atan bir şahsın olduğunu tespit ederek şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda isminin İsmail T. (61) olduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şahıs, "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na" muhalefetten çıkarıldığı mahkemece bin 763 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından aranmasının olmadığı ve herhangi başka bir suçtan kaydının bulunmadığı için serbest bırakıldı.
Köpeğe tekme atan kişiye para cezası
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:02 Kaynak: AA
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