Son Dakika Haberleri: Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3)
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Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3)

1 saat önce

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş attığı anın yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3), System.String[]

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş attığı anın yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Kılıç, videoyu çeken K.A. ve arkadaşı B.Ç., birbirinden şikayetçi oldu. Kılıç ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi, serbest bırakıldı. Ömer Kılıç hakkında ayrıca idari işlem yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne yazı yazılacağı öğrenildi.


Ömer Kılıç, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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