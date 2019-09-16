Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3)

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş attığı anın yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Kılıç, videoyu çeken K.A. ve arkadaşı B.Ç., birbirinden şikayetçi oldu. Kılıç ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi, serbest bırakıldı. Ömer Kılıç hakkında ayrıca idari işlem yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne yazı yazılacağı öğrenildi.