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KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA - Son Dakika

KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA

16.02.2022 17:59

HATAY'ın İskenderun ilçesinde B.D., oğluna ve eşine saldırdığını öne sürdüğü sokak köpeği ile hayvanı besleyen komşusu Tuğba Gökyiğit'i ağaç dalıyla dövdü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde B.D., oğluna ve eşine saldırdığını öne sürdüğü sokak köpeği ile hayvanı besleyen komşusu Tuğba Gökyiğit'i ağaç dalıyla dövdü. Darp raporu alan Gökyiğit'in şikayetçi olduğu B.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece İskenderun'un Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D.'nin oğlu ile eşi Ö.D.'ye, komşusu Tuğba Gökyiğit'in beslediği sokak köpeği saldırdı. Ö.D. ile oğlu, kaçarak köpekten kurtuldu. Eşinin olayı anlattığı B.D., eline aldığı ağaç dalıyla komşusunun evinin önüne gitti. B.D., köpeğe vurup, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Gökyiğit de B.D.'yi engellemeye çalıştı. B.D., yaşananları cep telefonu kamerasıyla çeken Gökyiğit'e de ağaç dalı ile vurdu. Hastaneden darp raporu alan Gökyiğit, jandarmaya gidip, B.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alına B.D., sokak köpeğinin eşi ile oğluna saldırdığını, ağaç dalı ile köpeği uzaklaştırmak istediğini, komşusunu darbetmediğini ileri sürdü.

Sokak köpeklerini beslediğini belirten Tuğba Gökyiğit ise komşusunun, köpeğe yönelik saldırısını engellemeye çalışırken, ağaç dalıyla kendisine de vurduğunu öne sürdü. Gökyiğit, "Dün akşam saatlerinde de besleme yaptığım sırada komşumuz B.D. ağaç dalıyla köpeğime ve bana saldırdı. Bunların hepsini kayıt altına aldım. Benim ve hayvanlarımın can güvenliği yok, uzaklaştırma istiyorum" dedi.

KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA
KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA
KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA

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İskenderun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞE VE KENDİSİNE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSU GÖZALTINDA - Son Dakika
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