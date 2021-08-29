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Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı - Son Dakika

Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı

29.08.2021 10:59
Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı, System.String[]

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülü bir Urartu yöneticisine ait olduğu sanılan mezar bulundu.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülü bir Urartu yöneticisine ait olduğu sanılan mezar bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı ve restoratörlerlerden oluşan 25 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Urartulara ait kale ve nekropolde yapılan kazılarda, kentin tarihine ışık tutan bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

Daha önce 2 bin 777 yıllık olduğu tespit edilen kadın ve erkek iskeletleri ile geçen yıl üzerinde birçok takı ve pazı kısmında ejder başlı bilezik olan 3 yaşlarında çocuk iskeletinin bulunduğu bölgede sürdürülen kazılarda, Urartulu bir yöneticinin 4 atı, köpeği, sığırı ve koyunuyla gömüldüğü sanılan yeni bir alan bulundu.

Bölgede çalışma yürüten bilim insanlarını heyecanlandırılan yeni mezardan, Urartu döneminin ölü gömme adetleri ve yönetici sınıfıyla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

"Şimdiye kadar hiç rastlamadığımız bir hazneli kandille karşılaştık"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, Çavuştepe Kalesi'nde tahrip olan alanların onarılması için temizlik ve konservasyon, nekropolde ise kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Urartu ölü gömme geleneği ve arkeolojisine ilişkin çok farklı buluntularla karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Burası Urartu ölü gömme geleneği hakkında hep ilkler yaşattı. Bugün de o ilklerden biriyle karşı karşıyayız. Uzman ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda in-situ (ilk konulduğu şekliyle) halinde bir mezarla karşılaştık. Bir insanın 4 at, sığır ve küçükbaş hayvanıyla gömüldüğünü gördük. Hemen yanında seramik parçaları ele geçti. Burada şimdiye kadar hiç rastlamadığımız bir hazneli kandille karşılaştık. Aydınlatmayla ilgili de önemli ipuçları veriyor." diye konuştu.

Yeni bulunan alanın kazı ekibini heyecanlandırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir insanın atlarıyla birlikte gömülmesi ve in-situ halinde bulunması ilk olarak karşılaştığımız bir durum. Çalışmalarımız devam ediyor. Soyluluğunun ne derece olduğunu ilerleyen günlerde ortaya çıkarmış olacağız. Dört atıyla gömülen insanın önemli biri olduğunu gösteriyor. Atlarla ilişkisi olan, yönetici sınıf ya da askeri üst düzey kişi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi şaşırtan bir durum"

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Bu sene ilginç bir buluntuyla karşılaştık. Kişinin atlarıyla gömülü olması ilginç bir durum. 4 at var. İkisinin kafatası sağlam. İkisinin de alt çeneleri var. Mezarın hemen yanında insan kafatası ve kemikler var. Onların yanında da sığır kemikleri var. Bireyin hayvanlarıyla beraber gömüldüğünü anlıyoruz. Urartu ölü gömme geleneğinde şimdiye kadar rastladığım ilk buluntu. Bu mezar önemli bir kişiye ait. Bizi çok şaşırtan bir durum. Kemikleri laboratuvarda analiz edeceğiz." dedi.

Mezarda kaliteli seramik parçaları bulundu

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber ise burada farklı bir ölü gömme adetiyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Dikkatimi çeken mezarın yanındaki çömlek parçaları. Çok kaliteli. Van Müzesi'nde çok kaliteli seramikler var, bu da onlara benziyor. Çok küçük ve yonca ağızlı testi gibi görünüyor. Mezar henüz tam açılmadı, başka buluntular da gelebilir. Dolayısıyla gerek atlarıyla gerekse de seramiklerin kalitesi itibarıyla sıradan bir insan olmadığını ve yönetici olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor."

Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı
Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı
Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı
Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı
Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Arkeoloji, Çavuştepe, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı - Son Dakika
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