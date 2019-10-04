Son Dakika Haberleri: Köpeği ameliyat olan kadına belediyeden bir gün refakat izni
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Köpeği ameliyat olan kadına belediyeden bir gün refakat izni

1 saat önce

Köpeği ameliyat olan Gül Mutlu, hayvanın bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyince Ataşehir Belediyesi genç kadına bir gün refakat izni verdi.

Köpeği ameliyat olan Gül Mutlu, hayvanın bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyince Ataşehir Belediyesi genç kadına bir gün refakat izni verdi. İznini kullanarak köpeğinin bakımını sağlayan Mutlu, tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe denk gelen izni için Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ataşehir Belediyesi'nde psikolog olarak çalışan Gül Mutlu, eşi Onur Mutlu ile evde besledikleri Bal isimli köpeğini kısırlaştırmak için Ataşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde ameliyat ettirdi. Mutlu, ameliyatın ardından köpeğinin bakımına zaman ayırabilmek için Ataşehir Belediyesi'ne dilekçe vererek izin istedi. Ataşehir Belediyesi de köpeği ameliyat olan personelini geri çevirmeyerek, tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe denk gelen bir gün refakat izni verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkür eden Gül Mutlu, "Geçen sen bugünlerde biz Bal'ı sokakta bulduk. Daha sonra büyümeye başladı. Geçenlerde bir haber görmüştüm. Norveç'te evcil hayvan sahiplerine devlet ameliyat ya da doğum yaptıkları takdirde izin veriyormuş. Biz de Bal'ı kısırlaştırdık. Ben de Ataşehir Belediyesi'ne dilekçeyle müracaat edeyim dedim. Çünkü ameliyat olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Hal böyle olunca Başkanımı Battal İlgezdi de sağolsun bana refakat izni verdi Bal'a evde bakabilmem için. Ben Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Köpeği ameliyat olan kadına belediyeden bir gün refakat izni

Battal İlgezdi, Gül Mutlu, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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