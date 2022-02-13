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Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma - Son Dakika

Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

13.02.2022 18:45
Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

Çankırı'nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı.

Çankırı'nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan paylaşılan olaya ait görüntüler ise büyük tepki topladı.

Olay, Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli veteriner hekim, sokak köpeğine anestezisiz kısırlaştırma işlemi yaptı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması sonrasında sosyal medya hesabından açıklamam yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vali Ayaz, "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçesinde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

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Veteriner, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma - Son Dakika
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