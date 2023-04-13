Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldüren şahsın savunmasına tepki - Son Dakika
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Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldüren şahsın savunmasına tepki

13.04.2023 11:22
Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldüren şahsın savunmasına tepki

Denizli'nin Bekilli ilçesinde araca zincirle bağladığı köpeğini kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" şeklindeki savunması tepki topladı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde araca zincirle bağladığı köpeğini kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" şeklindeki savunması tepki topladı.

Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde kayıt altına alınan görüntüler tepki topladı. Seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin hareket halindeki otomobille sürüklenmesinin yer aldığı görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti. Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ahmet D. (73) olduğunu belirledi.

Kendisine ait olan 20 ACV 069 plakalı otomobili ile köpeği sürükleyerek öldürmesine neden olan Ahmet D.'yi (73) Sırıklı Mahallesi'ndeki oturduğu evinde göz altına alındı. Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldüren şahsın savunmasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldüren şahsın savunmasına tepki - Son Dakika
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