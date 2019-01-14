Köpeği Aracın Altında Kalarak Ezilmişti: "Sürücünün Cezalandırılmasını İstiyoruz"
1 saat önce
Köpeği aracın altında kalarak ezilmişti: "Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz"BARTIN - Bartın'da karşısına çıkan yavru köpeği ezen araç sürücüsünün köpeği yolun kıyısına atıp umursamadan gittiği görüntülerde ortaya çıktı.
Köpeği aracın altında kalarak ezilmişti: "Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz"
BARTIN - Bartın
'da karşısına çıkan yavru köpeği ezen araç sürücüsünün köpeği yolun kıyısına atıp umursamadan gittiği görüntülerde ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Mehmet Abay da sürücünün cezalandırılmasını istedi.
Bartın'da önceki gün karşısına çıkan küçük köpeği ezen araç sürücüsünün köpeği yolun kıyısına atıp gittiği görüntülerde ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı
tarafından sahipli hayvana zarar vermek suçlamasıyla hakkında işlem başlattığı sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını iteyen köpeğin sahibi Mehmet Abay da İHA'ya konuştu.
Abay, "Köpeğimizi 2 ay önce aldık. Şantiyede gezerlerken karşı yola çıkmışlar. Bir tane araba köpeğimize çarpıyor. Araba
çok yavaş ve istese durabilir. Ama durmuyor. Köpeğimiz şu an kımıldayamıyor. Kalçasında kırık var. Hayati tehlikesi de devam ediyor. Sağ olsun Emniyet Müdürlüğümüz çarpan kişiyi buldu, hem kendilerine hem de yardımcı olan aherkese teşekkür ediyoruz. Köpeğimize çarpan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. İşin maddi boyutunda değiliz. Hayvanımızın tedavisini biz yaptırırız. İşin önemli tarafı köpeğe çarptıktan sonra inip kenara bırakıp gidiyor. Veterinere de götürmüyor. Cezalandırılsın istiyoruz" dedi.
72 saatlik süreç var
Köpeğin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Olcay Ortakçı da, "Köpeğimizin ayağında kırık var. Sağlık durumu da iyiye gidiyor. Ama 72 saat bir şey yok diyemiyoruz. 72 saatlik bir hayati tehlike süreci var. İnsanların bu tarz durumlarda korktukları nokta veteriner kabul eder mi, sonrasında ne yapacağım, ücretini nasıl ödeyeceğim oluyor. Bu tarz düşüncelere girmesinler. Bu tür durumda bütün kliniklerde acil tedavisi ücretsiz yapılıyor. Böyle bir durumla karşılaştıklarında çekinmesinler hayvanları direkt bize getirsinler" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:02 Kaynak: İHA
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