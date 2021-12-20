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KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU - Son Dakika

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

20.12.2021 15:53

MERSİN'in Tarsus ilçesinde köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak ana caddede koşturulması tepkiye neden oldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak ana caddede koşturulması tepkiye neden oldu.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğe bu şekilde eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu. Polis, hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU
KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU
KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU - Son Dakika
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