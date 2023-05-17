Köpeği boğazından bağlayıp seyahat eden adama verilen ceza vicdanları yaraladı! - Son Dakika
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Köpeği boğazından bağlayıp seyahat eden adama verilen ceza vicdanları yaraladı!

18.05.2023 00:43

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracına iple astığı köpekle yolculuk yapan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs 3 bin 36 TL idari para cezasına çarptırılırken adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Sarıyer ilçesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Köpeği arabanın yanına asılı halde bağlayarak seyahat eden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Gördüğü dehşete kayıtsız kalamayan vatandaş o anları kameraya aldı.

EKİPLER YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün İ.Z. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Zanlı polis ekiplerince Ayazağa Mahallesi'nde yakalandı.

3 BİN 36 LİRA CEZA KESİLDİ

İ.Z. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 3 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli "Hayvana Kötü Muamele ve İşkence" suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği boğazından bağlayıp seyahat eden adama verilen ceza vicdanları yaraladı! - Son Dakika


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