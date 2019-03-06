Köpeği Aracının Arkasından Sürükleyen Cani Gözaltında
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şahıs gözaltına alındı.
İzmir
'in Bergama
ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şahıs gözaltına alındı.
Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası
yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı
köpeği sürükleyen şahsın Bergama'da ikamet eden M.H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı. Kısa sürede yakalanan şahıstan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de şikayetçi oldu. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak