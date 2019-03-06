Son Dakika Haberleri: Köpeği Aracının Arkasından Sürükleyen Cani Serbest Bırakıldı

Köpeği Aracının Arkasından Sürükleyen Cani Serbest Bırakıldı

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde "Paşa" isimli köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeği Aracının Arkasından Sürükleyen Cani Serbest Bırakıldı, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde "Paşa" isimli köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sürükleyen şahsın Bergama'da ikamet eden M.H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi M. H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşkenceye uğrayan "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

İzmir, Bergama, 3. Sayfa
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