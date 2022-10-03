Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı - Son Dakika
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Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı

03.10.2022 13:27
Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı

ADANA'da, idrarını kanlı yaptığı için sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen, 'Biber' isimli Terrier cinsi köpeğin mesanesinden operasyonla 55 parça taş alındı.

ADANA'da, idrarını kanlı yaptığı için sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen, 'Biber' isimli Terrier cinsi köpeğin mesanesinden operasyonla 55 parça taş alındı.

3 yaşındaki köpeği 'Biber'in son 1 aydır idrarını kanlı yaptığını fark eden Hakan Boloğlu, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'ın kliniğine götürdü. Röntgen çekilen 'Biber'in mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi. 'Biber'in mesanesindeki taşlar, başarılı operasyon sonucu çıkarıldı. Operasyon hakkında bilgi veren veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, "15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık. Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi vücudunda kendi kendine oluşabiliyor. 'Biber', şu an eski sağlığına kavuştu" dedi.


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Kaynak: DHA

Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı - Son Dakika
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