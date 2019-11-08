Son Dakika Haberleri: Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada köpeğin sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Y'yi arkadaşları teselli etti.

Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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