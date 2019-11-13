Son Dakika Haberleri: Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
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Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, 7 Kasım tarihinde bir grup genç ile H.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. (57) üzerinde bulunan bıçakla gençlerin yanında bulunan köpeği bıçakla yaralamıştı. Yaralı köpek, götürüldüğü veterinerde hekimin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verirken, H.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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