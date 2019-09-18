Son Dakika Haberleri: Köpeği boynundaki kartondan itfaiye kurtardı
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Köpeği boynundaki kartondan itfaiye kurtardı

6 dakika önce

DÜZCE'de, köpeğin boynunda kalan, rulo şeklindeki kartonu itfaiye ekipleri keserek, çıkardı.

Köpeği boynundaki kartondan itfaiye kurtardı, System.String[]

DÜZCE'de, köpeğin boynunda kalan, rulo şeklindeki kartonu itfaiye ekipleri keserek, çıkardı.

Olay, Düzce'nin Çerkeztaşköprü mevkisinde meydana geldi. Otomobil satışı yapılan iş yerinin güvenlik görevlileri, köpeğin başını soktuğu, rulo şeklindeki kartonun boynunda kaldığını gördü. Köpeğin kartondan kurtulmaya çalıştığını fark eden görevliler, yanına gidip, çıkarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki kartonu keserek, çıkardı. Köpek, daha sonra bir süre iş yerinde bakıldı.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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