Son Dakika Haberleri: Köpeği boynundan köprüye astı
Son Dakika 3. Sayfa Köpeği boynundan köprüye astı

Köpeği boynundan köprüye astı

25 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, sokak köpeğini boynundan bez parçasıyla köprü demirlerine bağlayarak ölümüne sebep oldu.

Köpeği boynundan köprüye astı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, sokak köpeğini boynundan bez parçasıyla köprü demirlerine bağlayarak ölümüne sebep oldu.


Derbent Mahallesi'nde bulunan alt geçidin üzerinde bir köpeğin boynundan asılı halde gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bu sırada jandarma ekiplerini beklerken köprüye asılı köpeği kurtarmaya çalıştı. Bez parçasını çözerek köpeği indiren vatandaşların tüm müdahalesine rağmen talihsiz köpek öldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpeği asan kişinin akli dengesi yerinde olmayan N.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Turgutlu, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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