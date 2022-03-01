Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı - Son Dakika
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Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı

01.03.2022 22:35
Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı

Kırıkkale'de bahçede duran kangal cinsi köpek çalındı. Harekete geçen jandarma ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı. 56 yaşındaki hırsızın kimse tanımasın diye köpeği siyaha boyadığı ortaya çıktı.

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

TANIMASINLAR DİYE KÖPEĞİ SİYAHA BOYADI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi.

Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi.

Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı
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Kırıkkale, Jandarma, Etiler, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeği çaldı, üstüne bir de tanımasınlar diye siyaha boyadı - Son Dakika
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