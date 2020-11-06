Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş - Son Dakika

Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş

06.11.2020 10:23
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bağlı bulunan köpeği çözüp götüren Melih Kaya'nın, daha önce hayvana çarptığı veterinere götürmek için arabasına aldığı ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bağlı bulunan köpeği çözüp götüren Melih Kaya'nın, daha önce hayvana çarptığı veterinere götürmek için arabasına aldığı ortaya çıktı. Kaya köpeği sahiplerine teslim ederken, hayvanın sahipleri de bu davranışından ötürü kendisine teşekkür etti.

Olay, dün gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5'inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. İş yeri ortakları Salih Dumlu ve Erhan Kalkan, kendilerine ait eğitimli köpeği hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı. Sabah saatlerinde dükkana gelen iş yeri sahipleri köpeğin yerinde olmadığını görünce çalındığını düşünüp polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, köpeğin, yakındaki bir iş yerinin önünde bağlı bulunduğunu bir kişinin gelip, çözerek götürdüğünü belirledi.

VETERİNERE GÖTÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTIŞüpheli olarak aranan Melih Kaya, olayın basına yansımasının ardından, Salih Dumlu ve Erhan Kalkan'ın iş yerine gitti. Kaya, köpeğe Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde çarptığını ve bir iş yerinin önüne bağladığını söyledi. Kaya, daha sonra durumunu merak ettiği köpeği geri dönerek veterinere götürdüğünü dile getirdi. Köpeğin yaralandığı düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyen Kaya, hayvanı geri getirerek sahiplerine teslim etti.'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Köpeğin sahiplerinden Salih Dumlu, sabah işe geldiklerinde köpeğin çalındığını düşündüklerini belirtti. Köpeğin bağladıkları yerden çözüldüğünü, sonrasında yolun karşısına geçerken aracın çarptığının ortaya çıktığını belirten Dumlu, "Güvenlik kamerasını izledik ve arkadaşın köpeği çaldığını zannettik, durum öyle değilmiş. Arkadaş arabasıyla hafif şekilde vuruyor. Daha sonra köpeği alıp veterinere götürüyor. Bugün de çalındığına dair haberleri görünce tekrardan bize getiriyor. Arkadaş yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuş. Biz kendisinden özür diliyoruz ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.'SAĞ TARAFINDA ŞİŞKİNLİK VARDI VETERİNERE GÖTÜRDÜM'

Köpeği getiren Melih Kaya ise, "Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyrederken aniden önüme çıktı. Ben de ani bir fren yaptım ama hafiften dokundum köpeğe. Köpeğin sağlık sorunu var mı yok mu diye merak ettim. Sadece sağ tarafında şişkinlik vardı. Ondan dolayı aldım ve veterinere götürdüm. Köpekte bir şey olmadığı tespit edildi. Daha sonra çalındığına dair haberleri görünce sahibini bulup getirip köpeği teslim ettik" şeklinde konuştu.


Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş
Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş

Melih Kaya, İnegöl, Polis, Dumlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş - Son Dakika


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