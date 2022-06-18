Köseler Mahallesi'ndeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) dün bir fabrikanın bahçesine giren Ç.A'ya ait "Danua" cinsi bir köpek ile buradaki başka bir köpek arasında boğuşma yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Gebze Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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