KÖPEĞİ DENİZE ATANLARA TEPKİ GÖSTERİNCE DARBEDİLDİ - Son Dakika
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KÖPEĞİ DENİZE ATANLARA TEPKİ GÖSTERİNCE DARBEDİLDİ

22.06.2022 10:46
KÖPEĞİ DENİZE ATANLARA TEPKİ GÖSTERİNCE DARBEDİLDİ

SARIYER'de köpeğini gezdiren 3 kişi, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı.

SARIYER'de köpeğini gezdiren 3 kişi, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı. Köpek denizdekiler tarafından kurtarılırken, olaya tanık olan ve müdahale etmek isteyen Hilal Kalkan, köpeği denize atan kişinin eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Kalkan "Önce köpeği tekmeledi, sonra da denize attı. Tepki gösterdiğim için beni de darbettiler" dedi.

Yeniköy'de bir eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenilen Mert K., 17 Haziran cuma günü saat 15.30 sıralarında, iki arkadaşıyla birlikte sahilde köpeğini gezdirirken, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek, denize attı. Çalıştığı iş yerinin balkonundan bu duruma tanık olan Hilal Kalkan, Mert K. ve arkadaşlarına tepki göstererek polisi arayacağını söyledi. Kalkan'ın tepkisine aldırmayan Mert K. ve arkadaşları, oradan ayrıldı. Kalkan da arkalarından gitti. Bu sırada Mert K.'nın eşi Merve K. Kalkan'ı darbetti. Hilal Kalkan, karakola giderek Mert K. ve eşi Merve K.'dan şikayetçi oldu. Denize atılan köpek ise yüzen gençler tarafından kurtarıldı.

"KÖPEĞİN ÇIKAMAYACAĞINI BİLEREK DENİZE ATMAK ÇOK ACIMASIZCA"

Hilal Kalkan, "Ben sesleri duyunca iş yerimin balkonuna çıktım. Yanında sahibi olan köpek, bir sokak köpeğiyle boğuşuyordu. Köpeğin sahibi, sokak köpeğinin kafasına vurdu, tekmeleyerek denize attı. İnsanlar müdahale etti, ben de polis çağırmak istedim. Bana küfrettiler, polis gelmeden uzaklaşmak istediler. Köpeği denize attığını kendisi de kabul etti. Çocuklar köpeği denizden çıkardı. Bir köpeği çıkamayacağı bildiği denize atmak çok acımasızca" dedi.

"KAFAMA VURDU, SAÇLARIMI ÇEKTİ, BOYNUM ZEDELENDİ" Polisi beklemelerini istediği için saldırıya uğradığını ifade eden Kalkan "Beklemedikleri için onlarla birlikte gittim. Yalıların orada, denize köpeği atan kişinin eşi arabadan inip bana saldırarak darbetti. İnsanlar ayırdı. Kafama vurdu, saçlarımı çekti. Saçlarım döküldü, boynum da zedelendi. Birkaç gün boynumu hareket ettirmekte çok zorlandım. Onlar buralı, burada da bir kafe sahibi bu şahıslar" diye konuştu.

"O KÖPEK ERTESİ GÜN BENİMLE YÜRÜYÜŞ YAPTI"Kalkan, "Yani en azından bir özür dilenebilirdi, bu köpeğin bakımı üstlenilebilirdi. Gerçi çıkamayacağını bildiği halde köpeği denize atan kişiden bu beklenmez ama. Ertesi gün o köpek benimle yürüyüş yaptı. Burada bütün hayvanseverler o köpeğe bakıyor. Köpeği sahiplendirmek için paylaşımlar yapıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü------------------------Denize atıldığı iddia edilen köpekten detaylar -Hilal Kalkan ile röportaj -Hilal Kalkan'dan detay görüntüler-Köpeğin denize atıldığı yerin görüntüsü  -Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEĞİ DENİZE ATANLARA TEPKİ GÖSTERİNCE DARBEDİLDİ - Son Dakika

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