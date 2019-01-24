Son Dakika Haberleri: Köpeği Direğe Bağlayarak Terk Ettiler

Köpeği Direğe Bağlayarak Terk Ettiler

1 saat önce

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda direğe bağlanarak terk edilen köpek, vatandaşlar tarafından bulundu.

Köpeği Direğe Bağlayarak Terk Ettiler, System.String[]
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda direğe bağlanarak terk edilen köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Soğuktan titreyen köpeğe yemek ve su veren vatandaşlar, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

Olay, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işçi almaya gelen turizm şirketine bağlı servis şoförü Zikri Yücel, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, yol kenarındaki tabela direğine bağlı bir köpeği fark etti. Önce köpeğin yanına giden Yücel ve arkadaşı köpeğin zincirle bağlı olduğunu gördü. Belediyeye ve veteriner hekime haber veren Yücel, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

Soğuktan titrediği görülen köpeğin, kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

Köpeği arkadaşıyla sohbet ederken fark ettiklerini belirten Zikri Yücel, "Üşüyordu, çok soğuk burası, aradık yetkili mercileri. Geleceğiz dediler ama henüz gelen giden yok. Bu köpeği buraya bağlayanı bulup aynı şekilde buraya bağlamak lazım. Yetkililerden ricamız, bunu bir an önce buradan almalarını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:29 Kaynak: İHA

Şişli, Güncel
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