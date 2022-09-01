Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor

01.09.2022 01:59

Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor Bu ikiliyi gören hayrete düşüyor, görüntüleri ise içleri ısıtıyor Sivas'ın Zara ilçesinde Ateş adındaki bir köpeğin Su isimli kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürüyor Sivas'ın Zara ilçesinde...

Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor

Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor

Bu ikiliyi gören hayrete düşüyor, görüntüleri ise içleri ısıtıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Ateş adındaki bir köpeğin Su isimli kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürüyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde Ateş adındaki bir köpeğin Su isimli kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürüyor.

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde Erkan Solmaz'a ait kedi ve köpek görenleri bir hayli şaşırtıyor. Yavruları ölü doğan Ateş isimli köpek, annesini kaybeden 'Su' isimli kediyi bir yıldır emzirerek adeta sütannelik yapıyor. Bir biriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin bu yakın ilişkisi ise hayvan severlerin içini ısıtıyor. Gün içinde neredeyse bir birinden ayrılmayan ikilinin o anlarını görenler hayrete düşürüyor.

"Ateş onu yavru su olarak Su da Ateşi annesi olarak gördü"

Çevredekilerin inanmadığı için video ve fotoğrafla inandırmaya çalıştıklarını söyleyen Erkan solmaz, " Biz Ateş'i 2013 yılında altı aylıkken sahiplendik, sahiplendiğimizde evde kedilerimiz vardı. Ateş ve kediler iç içe büyüdüler. Bir tane kedimiz yavruladı ve maalesef kedi ortadan kayboldu. Kedi ortadan kaybolunca yavruları Ateş'i emmeye başladı. Ateş'i emmeye başlayınca kedinin adını da Su koyduk. Ateş onu yavrusu olarak Su da Ateşi annesi olarak gördü. Su, şu an 1 yaşında ama hala emmeye devam ediyor. Çevredekiler inanmadığı için fotoğraf ve videolar ile onları inandırmaya çalışıyoruz. Aralarındaki bağ çok kuvvetli bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeği emen kedi, görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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