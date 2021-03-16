Köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti - Son Dakika

Köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
16.03.2021 11:04
Bursa'da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsünün sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan gittiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsünün sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan gittiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Vakıf Mahallesinde dün gece saatlerinde plakası belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğinin üzerinden geçti. Olay sonrası arkasına bile bakmadan ilerleyen otomobil pes dedirtti. Yerde hareketsiz yatan köpeği sokaktan geçen bir başka sürücü fark etmeden yoluna devam ederken, bir başka sokak köpeği ise ezilen köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı. Yaşanan olay sokaktaki canların hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, polis aracı bulmak için çalışma başlattı. - BURSA
Son Dakika Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor