Son Dakika Haberleri: Köpeği Ezdi, Arkasına Bakmadan Kaçtı... O Anlar Kameraya Yansıdı

Köpeği Ezdi, Arkasına Bakmadan Kaçtı... O Anlar Kameraya Yansıdı

20 dakika önce

Köpeği ezdi, arkasına bakmadan kaçtı.

Köpeği ezdi, arkasına bakmadan kaçtı... O anlar kameraya yansıdı
Bursa'da köpeği ezen otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçışı güvenlik kamerasına takıldı

BURSA - Bursa'da ara sokakta hızla seyreden otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeği ezdikten sonra kayıplara karıştı. Otomobil sürücüsünün köpeği ezdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşması güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan köpeğe, ara sokakta otomobil sürücüsü çarptı. Yola doğru koşan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü, aracın altına aldığı köpeği birkaç metre sürükledi. Olayın ardından ezdiği köpeğe bakmak yerine gaza basan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada vicdansız sürücünün ardından bırakarak acı içerisinde kıvranmasına neden olduğu köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkandan yola koşan köpeğe, ara sokaktan hızla gelen otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisi ile aracın altında sıkıştığı, otomobil sürücüsünün geri manevrası sonrası sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin acılar içinde kaçması ve yaralı köpeğe çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğinin sabah saatlerinde gezmesi için serbest bırakıldığını söyleyen Fırat Aydın, "Köpeğim gezerken, süratle gelen bir araç köpeğime çarpıyor. Bunun sonrasında köpeğimi hızlı bir şekilde veterinere getirdik. Şu an durumu iyi ama iç kanama riskine göre bekletiliyor, dikişleri yapılması gerekiyor. Köpeğime çarparak kaçan araç sürücüsünden şikayetçi oldum. " diye konuştu.
Köpeğin iç kanama geçirmesi riskine göre tedavi altına alınacağını söyleyen Veteriner Hekim Naz Çelik, "İç kanama riskine karşı önlemlerimizi aldık, ama 4-5 saat falan beklememiz gerekiyor. Bu süreç sonucunda iç kanaması olmadığını düşünürsek dikişlerini ve kontrollerini yapacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:36 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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