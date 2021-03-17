KÖPEĞİ EZEN AKADEMİSYENİN DAVASI: "ARACIN HİÇ DURMADAN DEVAM ETTİĞİ İZLENMİŞTİR" - Son Dakika

KÖPEĞİ EZEN AKADEMİSYENİN DAVASI: "ARACIN HİÇ DURMADAN DEVAM ETTİĞİ İZLENMİŞTİR"

17.03.2021 12:59
KÖPEĞİ EZEN AKADEMİSYENİN DAVASI:

MALTEPE'de 14 Mayıs 2020'de otomobiliyle üzerinden geçtiği "Max" isimli köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla "Mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın davasında bilirkişi raporu mahkeme ulaştı.

MALTEPE'de 14 Mayıs 2020'de otomobiliyle üzerinden geçtiği "Max" isimli köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla "Mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın davasında bilirkişi raporu mahkeme ulaştı. Raporda, "Aracın sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği izlenmiştir. Aracın hiç durmadan veya yavaşlamadan devam ettiği izlenmiştir" denildi. Sanık Ocaklı, "30 yıldır meslek onurum doğrultusunda konuşuyorum, canlı yaşatmak benim görevim. Kesinlikle kasten bir canlı zarar vermediğimi tekrar beyan ediyorum" dedi. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Birsen Ocaklı ve avukatı Nafiye Ceylan katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Yasemin Babayiğit de yer aldı. Hakim, mahkemeye görüntülere ilişkin bilirkişi raporu geldiğini söyledi. Söz konusu bilirkişi raporunda sanığın kullandığı aracın sağ ön tekerleğinin köpeğin üzerinden geçtiği, sağ arka tekerleğin ise köpeğe çarparak kamera görüş alanından çıktığı belirtildi. Raporda "Aracın sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği izlenmiştir. Aracın hiç durmadan veya yavaşlamadan devam ettiği izlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Sanık avukatı Nafiye Ceylan görüntüleri izlediklerini belirterek, "Çarpan kişi doktor olunca olay baya büyüdü" dedi. Bunun üzerine söz alan şikayetçi avukatı Yasemin Babayiğit, "Normal vatandaş çarpsa da böyle olurdu, meslek önemli değil" şeklinde konuştu. Avukat Ceylan müvekkilinin köpeğin üzerinden tamamen geçmediğini öne sürerek "O yüzden tümsek hissiyatı vermesi normal. Tamamen üzerinden geçse araç sıçraması daha yüksek olurdu. Biz de çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Şikayetçi avukatı Babayiğit ise "Raporda aracın 30-40 cm kadar yükseldiğini görüyoruz. Sanık beyanında taş veya tümsek üzerinden geçtiğini düşündüğünü söylemiş. 3-4 metre önündeki bir hayvanı görmeme ihtimali yok. Kasten yapmıştır, hayvanın üzerinden geçtiğini fark etmesine rağmen durmamıştır. Köpek aracın ön tarafındadır, köpeğin kör noktada olma ihtimali yoktur. Pişmansızlığı da açık ve net ortadadır. Fail 3-4 metre önündeki bir canlıyı görmediğini, hissetmediğini söylüyor. Bu şahsın toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesi toplum güvenliği açısından endişe duymama sebebiyet veriyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİZ"Sanık avukatı ise "Müvekkilim aracı yüksek araçtır. Müvekkilim oturduğu pozisyonun sağ tarafında aracın önünde yerde yatan köpeği görmemiştir. Köpek müvekkilimin kör noktasında kalmıştır. Müvekkilim bir tümsek üzerinden geçtiğini düşünmüştür. Müvekkilin kasten bilerek isteyerek köpeği ezdiğinin düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilim talihsiz yerde yatan köpeği görmemiştir. Biz hayvan düşmanı değiliz. Biz hayvan için üzüldük. Müvekkilim hala psikolojik tedavi görmekte. Biz bu olayın kaza olduğunu düşünüyoruz. Yanlış anlaşılmak istemiyoruz" diye konuştu.

"CANLI YAŞATMAK BENİM GÖREVİM"Söz alan tutuksuz sanık Birsen Ocaklı, ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Ben pandemi döneminde hekim olarak çalışırken bu olayı yaşadım. Böyle bir olayı yaşadığımı da sonradan öğrendim. Ben yaşatmak için çalışırken bir canlının yaşamını bilerek alacağımı kabul etmiyorum. Bu olay sosyal medyada düşene kadar ben kesinlikle izin kullanmadım" ifadelerini kullandı. Sanık Ocaklı şöyle devam etti: "30 yıldır meslek onurum doğrultusunda konuşuyorum canlı yaşatmak benim görevim. Kesinlikle kasten bir canlı zarar vermediğimi tekrar beyan ediyorum" dedi. Tanık dinlenmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Birsen Ocaklı'nın, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'na bıraktığı 5 yaşındaki kangal cinsi köpeği aracı ile ezerek ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Video görüntülerinde şüpheli Ocaklı'ya ait aracın yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden sert bir şekilde geçtiği belirtilen iddianamede, bu olayda yaralanan köpeğin daha sonra öldüğü belirtiliyor. İddianamede, Ocaklı'nın, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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-Arşiv


- İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Köpek, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİ EZEN AKADEMİSYENİN DAVASI: 'ARACIN HİÇ DURMADAN DEVAM ETTİĞİ İZLENMİŞTİR' - Son Dakika


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