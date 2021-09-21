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Köpeği ezen doktora 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat - Son Dakika

Köpeği ezen doktora 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat

21.09.2021 16:55
Köpeği ezen doktora 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat, System.String[]

Maltepe'de hastane kampüsünde yatan 'Max' isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı, "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Maltepe'de hastane kampüsünde yatan 'Max' isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı, "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, Ocaklı'nın kasıt ile hareket ettiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe gösterdi.

Maltepe'de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü'nde yerde yatan 'Max' isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Birsen Ocaklı ve müşteki Alev Eda Okutan katılırken, taraf avukatları ile Ankara ve İstanbul Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Merkezi avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Alev Eda Okutan, "Eylemin kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini düşünüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatı Yasemin Babayiğit ise, "Sanığın eylemi sabittir. Burada kasıt harici bir durum olması söz konusu değildir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Sanık trafikte tehlike arz ediyor"

Bunun üzerine İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına söz alan Şerare Erfandan, "Sanık savunmasında köpeği görmediğini ve köpeğin üzerinden geçtikten sonra da bir şey duymadığını savunmuştur. Bu savunması dikkate alındığında sanık trafik için tehlike arz etmektedir. Bu haliyle trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Şikayetçiyim, sanık en üst sınırdan cezalandırılsın" diye konuştu.

"İsteyerek çarpmadım"

Sanık Birsen Ocaklı savunmasında, "30-40 yıllık bir hekim olarak bilerek ve isteyerek köpeğe çarpmam söz konusu değildir. Eylemi kasıtlı yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten fark etmiş olsam neden yardımcı olmayım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Köpeğin ölümüne sebebiyet verdiğim için üzgün olduğumu daha önce belirtmiştim" dedi.

Bunun üzerine sanık avukatı Nafiye Ceylan, "Bir köpeğe kaza ile çarpılmasını cinayet gibi gösterilmesine karşıyız. Müvekkilim olaydan önce ve sonra köpeği görmemiştir, fark etmemiştir, sesini duymamıştır. Kasten işlenen bir suç yoktur. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptığı sırada müşteki avukatları "şov yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Son sözü sorulan Birsen Ocaklı, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Ocaklı hakkında beraat: "Kasıtla hareket etmedi"

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın köpeği fark edip bilerek çarpıp çarpması konusunda bir delile ulaşılamadığını, sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu köpeğe çarptığının kabulünün gerektiğini belirtti. Suçun taksirle işlenen suçlardan olmaması, sanığın kasıt ile hareket ettiğine dair mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe gösteren mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği ezen doktora 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeği ezen doktora 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat - Son Dakika
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