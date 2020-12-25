Köpeği ezerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Ocaklı'nın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Köpeği ezerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Ocaklı'nın yargılanmasına başlandı

25.12.2020 13:04
Köpeği ezerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Ocaklı'nın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Yüksel KOÇ / Maltepe'de otomobiliyle üzerinden geçtiği Max isimli köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya başlandı.

Yüksel KOÇ/ Maltepe'de otomobiliyle üzerinden geçtiği Max isimli köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya başlandı.

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Birsen Ocaklı ve avukatı Naciye Ceylan katıldı. Köpeğin sahibi Alev Eda Okutan Sarıbeyiler ve avukatı Yasemin Babayiğit ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

'KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI FARK ETSEYDİM VETERİNERE GÖTÜRÜRDÜM'

Kimlik tespitinden sonra savunmasını yapan sanık Birsen Ocaklı, Süreyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olduğunu belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle olaya konu olan köpeği bilerek zarar vermiş değilim. Olayın olduğunu 14 Mayıs tarihinde karakola çağrıldığımda öğrendim. Yüksek bir aracım vardır. Köpeği olay anında ezdiğimin farkına varmadım. Böyle bir şeyi fark etseydim  köpeği veterinere götürürdüm. Taş yada tümsekten geçer gibi oldum. Ancak neye çarptığımı ya da neyin üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Bir hafta sonra karakolda da olayı duydum" dedi.Sanık Ocaklı'nın avukatı ise Nafiye Ceylan da,müvekkilinin bilerek bir köpeğe çarpmasının söz konusu olmadığını savunarak, "Bu olay nedeniyle müvekkilim hayvan düşmanı olarak lanse edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.

AMELİYATTAN SONRA ÖLDÜMüşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ise, sanıktan şikayetçi olduğunu, Marmara Üniversitesi'nde 2015 yılında çalışmaya başladığını, bir öğrenci gurubu ile çevredeki hayvanları sahiplendiklerini söyledi. Max isimli köpeğin 2019 yılında bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Sarıbeyliler, "Tedavi sürecinde köpeği sahiplendim. Eve de götürüp getiriyordum. Max benim köpeğimdi. Karnesi ve aşıları vardır. Olay günü Max'i bulamadım. Herkese haber verdim. Daha sonra bulduk. Hemen veterinere götürdüm. Yerinden kalkamıyordu. Veteriner kalça kemiğinden parçalı kırık olduğunu, bunun ancak bir arabanın üzerinden geçmesi durumunda olabileceğini söyledi. Ameliyat olduktan sonra da öldü" dedi.

İSTANBUL BAROSU KATILMA TALEBİNDE BULUNDUİstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin avukatları da, dava mala zarar verme suçundan açılsa da, zarar görenin mal değil can olduğunu, bu nedenle davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi. Dosyadaki görüntüler üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Birsen Ocaklı'nın, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'na bıraktığı 5 yaşındaki kangal cinsi köpeği aracı ile ezerek ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Video görüntülerinde şüpheli Ocaklı'ya ait aracın yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden sert bir şekilde geçtiği belirtilen iddianamede, bu olayda yaralanan köpeğin daha sonra öldüğü belirtiliyor. İddianamede, Ocaklı'nın, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.


Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul Barosu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği ezerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Ocaklı'nın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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