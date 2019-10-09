Son Dakika Haberleri: Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı
Son Dakika Güncel Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı

Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı

1 saat önce

Ümraniye'de yol ortasında yatan köpeği ezerek ölümüne sebep olan sürücü polis tarafından yakalandı.

Köpeği ezip geçen sürücü yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de yol ortasında yatan köpeği ezerek ölümüne sebep olan sürücü polis tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ezmiş ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Veterinere götürülen köpek ise kurtarılamamıştı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Adının Hasan Ç. (27) olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından Sancaktepe İnönü Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Ümraniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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