Olay geçen hafta, Gölcük Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cipin sürücüsü, yolda bulunan köpeğin üzerinden geçip gitti. Cipin köpeğin ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin ölmesinin ardından sahibi N.K. şikayette bulundu. Cip sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki - Son Dakika

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