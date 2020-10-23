Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki - Son Dakika

Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki

23.10.2020 10:58
Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, cip sürücüsünün sokaktaki köpeği ezip yoluna devam etmesine mahalleli tepki gösterdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, cip sürücüsünün sokaktaki köpeği ezip yoluna devam etmesine mahalleli tepki gösterdi.

Olay geçen hafta, Gölcük Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cipin sürücüsü, yolda bulunan köpeğin üzerinden geçip gitti. Cipin köpeğin ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin ölmesinin ardından sahibi N.K. şikayette bulundu. Cip sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

'CANİ DURMADAN GİDİYOR'Köpeğin vicdansızca öldürüldüğünü söyleyen mahalle bakkalı Osman Sarı, "Biz dükkanda otururken köpek sokaktaydı. Bir cip köşeyi döndüğü anda köpek yoldan kaçmadı ve cip sürücüsü ezip geçti. Hiç durmadı. Biz daha sonra fark ettik köpeğin öldüğünü. Daha sonra da köpeğin sahibi gelip aldı. Bu vicdansızlık ve kimin bu olayı yaptığını henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz cani bu ve durmadan gidiyor. Durup bir bakması gerekirdi" dedi.'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ÜZÜLDÜK'Yaşanan olaya mahalle sakinleri olarak üzüldüklerini söyleyen Ömer Özcan, "Bir tane cip hayvanın üzerinden geçip gitmiş. Hiç dönüp bile bakmamış ve kaçıp gitmiş. İnsanların hayvanlara karşı daha da duyarlı olması lazım. Köpek sahipliydi. Mahalle sakinleri olarak üzüldük." diye konuştu.

Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki
Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki
Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki
Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki

Kocatepe, Gölcük, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki - Son Dakika

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