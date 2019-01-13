Köpeği Ezip Yoluna Devam Etti
47 dakika önce
BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.
BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.
Olay bugün, Bartın Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki üst geçidin altında yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, hızla gelen otomobil çarpıp üzerinden geçti. Ön ve arka lastikleri köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsü yoluna devam ederken, o sırada can çekiştiği görülen köpeği gören arkadan gelen otomobil sürücüsü ise durdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyenler araç sürücüsünün bulunması yönünde yorum yaptı. - Bartın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
Kim Milyoner Olmak İster'de "İlk Hangi Hayvana Silikon Takıldı" Sorusu Olay Oldu
ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı
Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi