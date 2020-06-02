Köpeği ezmek istemeyen sürücü iki araca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin, aynı yöndeki işçi servisi ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında M.S. idaresindeki 42 ACD 947 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 01 UV 029 plakalı otomobile ardından H.T. idaresindeki 42 YS 071 plakalı işçi servisine çarptı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA