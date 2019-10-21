Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

Sivas'ta önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yapan sürücü kazaya neden oldu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Taşlıdere mevki yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden Ü.Ü idaresindeki 58 TY 604 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yaptı. Fren esnasında arkadan gelen Ö.A idaresindeki 58 BN 276 plakalı hafif ticari duramayan Ü.Ü'nün kullandığı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 58 BN 276 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Kaza esnasında araçta bulunan Fatih Kavak, "Köpeğe çarpmamak için fren yaptık. Biz durmadan vurdu bize. Biz köpeğe vurmak istemedik. Köpek kalktı geri gitti "dedi. - SİVAS