Son Dakika Haberleri: Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika Yerel Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

1 saat önce

- Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı Sivas'ta önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yapan sürücü kazaya neden oldu 2 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yapan sürücü kazaya neden oldu 2 kişi yaralandı.

- Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

Sivas'ta önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yapan sürücü kazaya neden oldu 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yapan sürücü kazaya neden oldu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Taşlıdere mevki yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden Ü.Ü idaresindeki 58 TY 604 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü önüne çıkan köpeği ezmemek için fren yaptı. Fren esnasında arkadan gelen Ö.A idaresindeki 58 BN 276 plakalı hafif ticari duramayan Ü.Ü'nün kullandığı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 58 BN 276 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza esnasında araçta bulunan Fatih Kavak, "Köpeğe çarpmamak için fren yaptık. Biz durmadan vurdu bize. Biz köpeğe vurmak istemedik. Köpek kalktı geri gitti "dedi.

Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

Kayseri, Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mini bıçakların ustası "Şirin Baba"nın Guinness hayali
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Çocuklarının tecavüze uğradığını iddia eden aile, küçük kızı 35 yaşındaki adamla evlendirmiş Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeği ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]