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Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

2 saat önce

Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdıBALIKESİR - Balıkesir'de bir araç sürücüsünün yola fırlayan köpeği ezmemek için yaptığı manevra sonucu meydana gelen kaza anbean kameraya yansıdı.

Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir araç sürücüsünün yola fırlayan köpeği ezmemek için yaptığı manevra sonucu meydana gelen kaza anbean kameraya yansıdı.

Balıkesir - İzmir yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kaza, başka bir sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı. 45 AD 645 plakalı araç sürücüsü yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. O anlara şahit olan aile ise gördükleri kazanın paniği ile yola fırlayan köpeğe tepki gösterdi. Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Balıkesir, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi
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