Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (2) - Son Dakika

Öte yandan köpeği döven, kendisine tepki gösteren vatandaşa da bıçakla saldıran Hüseyin A.'nın gözaltındaki sorgusu sürüyor.

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