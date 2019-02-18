Köpeği Görünce Direksiyonu Kırdı, Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
58 dakika önce
Köpeği görünce direksiyonu kırdı, minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Köpeği görünce direksiyonu kırdı, minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İZMİR - İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Aydın
yolu üzeri Torbalı- Ödemiş
köprüsü üzerinde meydana geldi. 35 NV 212 plakalı otomobilin sürücüsü, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken karşısına çıkan köpek nedeniyle direksiyonunu kırdı. Sürücünün direksiyon hamlesiyle araç karşı şeride geçti ve karşıdan gelen 35 Y 8575 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle 35 Y 8575 plakalı araç şoförü Yusuf Karakoyun olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürüsü ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
İzmir'de Meydana Gelen Heyelan Köyü İkiye Böldü
Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı
Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı