Son Dakika Haberleri: Köpeği Görünce Direksiyonu Kırdı, Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Köpeği Görünce Direksiyonu Kırdı, Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

58 dakika önce

Köpeği görünce direksiyonu kırdı, minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Köpeği görünce direksiyonu kırdı, minibüs ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Aydın yolu üzeri Torbalı- Ödemiş köprüsü üzerinde meydana geldi. 35 NV 212 plakalı otomobilin sürücüsü, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken karşısına çıkan köpek nedeniyle direksiyonunu kırdı. Sürücünün direksiyon hamlesiyle araç karşı şeride geçti ve karşıdan gelen 35 Y 8575 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle 35 Y 8575 plakalı araç şoförü Yusuf Karakoyun olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürüsü ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Meydana Gelen Heyelan Köyü İkiye Böldü Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeği Görünce Direksiyonu Kırdı, Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]