Köpeği için doğum günü partisi yaptı - Son Dakika

DENİZLİ'de oturan Naz Yılmaz (27), 5 yıl önce, çalıştığı kliniğe terk edildiği için sahiplendiği köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününe katılanlar Putin ile yakından ilgilenip mama hediye etti.
Pamukkale ilçesinde yaşayan ve evcil hayvan ürünleri satışı yapan Naz Yılmaz, 5 yıl önce çalıştığı kliniğe terk edilen 'Coocker' cinsi yavru köpeği sahiplenip, bakımını üstlendi. Yılmaz, 'Putin' ismini verdiği köpeğine doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününün düzenlendiği kafeterya, balonlarla süslenirken, Putin'in 5'inci yaş gününe özel pasta hazırlandı. Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları doğum günü partisine yoğun ilgi gösterdi. Davetliler köpeğe, çeşitli süsler ve yaş mama hediye etti. Yanındaki köpeğiyle birlikte doğum günü pastasını kesen Yılmaz, daha sonra davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Davetlilerden Seçil Kurun ise, "Putin bugün çok mutlu. O bizim için insandan farksız. Onun canı yansa bizim de canımız yanıyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Gördüğünde heyecanlanıp kucağımıza zıplıyor. Eskiden hayvanlara hiç dokunamazdım. Putin sayesinde hayvan sevgisini öğrendim. Kendimi Putin'in teyzesi olarak görüyorum. Hayatımızda bir köpek gibi değil. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.