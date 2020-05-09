Köpeği ilgi çekmek için yakmış - Son Dakika

Köpeği ilgi çekmek için yakmış

İZMİR'in Menderes ilçesinde sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşan M.Ç., polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşan M.Ç., polis tarafından yakalandı. M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğrenildi. Menderes'te bir kişinin sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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