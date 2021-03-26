Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik - Son Dakika

Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik

26.03.2021 19:49
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik, System.String[]

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeği iple otomobilin arkasına bağlayarak çektiği iddiasıyla 1033 TL ceza kesilen kadın sürücü A.S., hayvana eziyet edecek hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeği iple otomobilin arkasına bağlayarak çektiği iddiasıyla 1033 TL ceza kesilen kadın sürücü A.S., hayvana eziyet edecek hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Aydın- Denizli karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, geçen pazar günü akşam saatlerinde seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Plaka üzerinden sürücüyü ve otomobili tespit eden polis, kadın sürücü A.S.'nin adresini belirleyerek kendisine ulaştı. A.S. hakkında 5199 Sayılı Kanunun 14. Maddesi (a) bendi uyarınca, bin 33 TL para cezası kesti. Köpek ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

'OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYMAK İSTEDİK AMA GİRMEDİ'

Köpeğe eziyet etmediğini belirten A.S., yazılı açıklama yaparak, "10 Aralık tarihinde ailecek 10 gün izne çıktık. Eve döndüğümüzde zayıf ve bitkin düşmüş ölmek üzereyken bir köpekle karşılaştık. Bu köpeği kurtarmak için beslemeye başladık. Köpeği besledikçe bize alıştı. Evin önünden gelip geçeni rahatsız etmeye başladı. Komşular da köpeği bağlamamız konusunda uyardı. Köpeği bağladık ama bu defa dışarıdan gelen köpekler, köpeğe zarar vermeye başladı. Bazen de ipini kopararak insanlara saldırmaya başladı. Ona alıştık ve o güne kadar baktık. Çocuklar da ismini 'Kuru' olarak koydu. Saldırganlığı nedeniyle büyükşehir belediye ekiplerini arayarak, barınağa götürmelerini istedik. Götüreceğiz demelerine rağmen 2 hafta bekledik, götürmediler. Bizde hayvanı sahiplendirmek istedik. Ama dişi olduğu için kimse almak istemedi. Saldırganlığı nedeniyle yoldan geçenler, köpeği öldüreceğini söyledi. Çok sevdiğimiz köpeği korumak amaçlı, ilerideki bir mezbahanın oraya götürerek bakmak istedik. Otomobilin bagajına koymak istedik ama girmedi. Biz de çok zayıf bir iple köpeği otomobilin arkasına bağladım. Herhangi bir zorlama olmadı. Zorlasak ip kopacak şekildeydi. Otomobili birinci viteste ağır ağır sürüyordum. Köpeği götüreceğim mesafe ise 350 metre ancak uzaklıktaydı. Oraya bırakarak ekmeğini de verdik. Bizi çekenler ise evden çıktığımız bile gördüler. Aradan bir süre sonra da köpek eve geriye döndü. Eve gelen veterinerlerin kontrolünde herhangi bir eziyete rastlanmadı. Hayvanlara eziyet edecek hiçbir şey yapmadım" dedi.

Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik
Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik

Türk Lirası, Denizli, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği iple çeken kadın sürücü: Hayvana eziyet etmedik - Son Dakika


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