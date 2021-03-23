Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu - Son Dakika

Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu
23.03.2021 23:02
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bahçe hortumu nedeniyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan küçük çocuk kendisini kızdıran köpeği ısırdı, o esnada çevrede bulunanlar ise gülme krizine girdi. Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu.
Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı. O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören küçük çocuğun yakınları gülme krizine girdi. Minik Ömer'in yavru köpeği ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ÇOK GÜLDÜK, SOSYAL MEDYAYA ATTIK"
Emirhan Kartal, minik Ömer'in köpeği ısırdığını belirterek, "Bir gün kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Kale mahallesinin torunu Gazi Tokmak'ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Biz de o esnada güldük videoya çektik. Sosyal medyaya attık" dedi.
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