Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

08.05.2022 19:09
Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

196 LİRA PARA CEZASI VERİLDİAntalya'da dün akşam 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlayarak köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı.

196 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Antalya'da dün akşam 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlayarak köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı.

Adem AKALAN-ANTALYA-DHA


YORUMLAR
500
Korsan taksicilik yapan bir sürücü suçüstü yakalandı: Yardım severliğin cezasını çekiyorum Korsan taksicilik yapan bir sürücü suçüstü yakalandı: Yardım severliğin cezasını çekiyorum Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye para cezası ve adli işlem Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye para cezası ve adli işlem

Para Cezası, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2) - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement